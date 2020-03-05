تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الخميس، أن أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد، تم تسجيلها اليوم في بريطانيا.

وأضافت المحطة أن المريض كان مسنا ومصابا بمشكلات صحية أخرى، وتوفي بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس.

Patient with underlying health conditions becomes first person with coronavirus to die in the UK, hospital says https://t.co/MFz4VlutfU — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 5, 2020

​يشار إلى أن بريطانيا سجلت 51 حالة إصابة بفيروس "كورونا" حتى الآن.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية قد تخطى الـ 12 ألفا.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3012، بعد تسجيل 31 حالة وفاة خلال الـ24 الساعة الماضية، والإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و409 حالات.