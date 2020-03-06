مقتل 27 وإصابة 29 في هجوم بالعاصمة الأفغانية

أعلنت الداخلية الأفغانية، اليوم الجمعة، مقتل 27 شخصا وإصابة 29 آخرين في هجوم نفذه مجهولون في العاصمة كابول.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيم، إن هجوما على فعالية في كابول حيث كان يتواجد السياسي البارز عبدالله عبدالله، أسفر عن مقتل 27 شخصا وإصابة 29 آخرين بجراح.

ووفقا لما أفادت قناة طلوع نيوز، فإن قوات الأمن قامت بتطهير اثنين من المباني الثلاثة التي تم شن الهجوم منها.

وقال فريدون كوازون، المتحدث باسم عبد الله، إن "الهجوم بدأ بصوت مرتفع يبدو أن صاروخ سقط في المنطقة، عبد الله وبعض السياسيون الآخرون غادروا دون أن يتعرضوا لأي أذى".

وعرضت قناة "طلوع" الأفغانية لقطات حية لأشخاص يركضون بحثا عن حماية أثناء سماع إطلاق النار، فيما قال المتحدثة باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، إنه تم إرسال قوات شرطة خاصة إلى المنطقة.

من جانبه، أدان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الهجوم على الاحتفالية مؤكد أنه "جريمة ضد الإنسانية".