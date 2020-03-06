أردوغان: الاتفاق الذي وقعناه في موسكو يضمن أمن جنودنا في إدلب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات للصحفيين أثناء عودته من موسكو: الاتفاق الذي وقعناه في موسكو يضمن أمن جنودنا في إدلب.

وقال أردوغان خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين في الطائرة أثناء عودته من روسيا: "الهدنة تحقق مكاسب كبيرة في العديد من المجالات".

وتابع الرئيس التركي حسب مانشره صحيفة "الحريات" التركية: "هذا الاتفاق يجعل حدود بلدنا أكثر حماية ضد النظام السوري والهجمات الإرهابية، ويمهد الطريق للاستقرار في منطقة إدلب، ويضمن أمن جنودنا هناك، بلإضافة إلى أنه خطوة مهمة لحماية المدنيين".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في وقت سابق، من يوم أمس الخميس، أن روسيا وتركيا توصلتا إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا، بعد المحادثات في الكرملين.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا وتركيا ستنشئان ممرا آمنا بطول 6 كم إلى شمال وجنوب الطريق "M4" في سوريا، لافتا إلى أن أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف جميع الأعمال القتالية على طول خط التماس ابتداء من منتصف ليلة 5 مارس.