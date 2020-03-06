فرنسا: إصابة نائب وموظف في البرلمان بفيروس كورونا والرئيس يحذر من وباء"لايرحم"

أعلن البرلمان الفرنسي اليوم الجمعة، عن إصابة أحد نوابه عن حزب الجمهوريين وموظف في البرلمان بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لموقع "فرانس 24"، فإن بيانا للجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان)، أكد أن النائب عن حزب الجمهوريين (جان لوك ريتزر) وموظف في البرلمان أصيبا بالفيروس، بينما يشتبه بإصابة ثالثة.

وأضاف البيان، أنه تم نقل عضو البرلمان إلى العناية المشددة بسبب إصابته بالفيروس.

هذا وكان رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي، قد قرر أمس الخميس، إلغاء الجلسة العامة، التي كانت مقررة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، الأسبوع المقبل، ونقلها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.

في غضون ذلك، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أن بلاده تسير نحو وباء "لا يرحم" بعدما ارتفع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 7 أشخاص، كما وصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 423 حالة.