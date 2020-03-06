منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا يتوسع جغرافيا ويعمق مشاعر القلق

قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة 6 مارس/آذار، إن فيروس "كورونا" الجديد يتوسع جغرافيا، ويعمق من مشاعر القلق.

وطالبت منظمة الصحة العالمية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" جميع الدول أن تضع احتواء تفشي فيروس كورونا على رأس أولوياتها.

وأكدت المنظمة أن محاربة الوباء تتطلب من الدول العمل معا، وأثنت على إيران "لتركيز الاهتمام" على تفشي فيروس كورونا هناك وانتهاج أسلوب "تضافر وتوحيد جهود كافة الوزارات والإدارات".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، للصحفيين في إفادة: "صرنا الآن على وشك الوصول إلى 100 ألف حالة مؤكدة".

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إنه (الوباء) يتوسع جغرافيا ويعمق مشاعر القلق".

وأردف بقوله: "لا نزال نوصي بأن تجعل جميع الدول احتواء الفيروس أولوية قصوى".

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 100 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3400 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 55 ألفًا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن المرض انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 6.5 ألف في كوريا الجنوبية، وسجلت نحو 4 آلاف إصابة في كل من إيران وإيطاليا، إلى جانب المئات في نحو 80 دولة أخرى.

وعطلت عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة.