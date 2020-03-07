تسجيل أول حالة إصابة لمواطن كمبودي بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في كمبوديا، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة لمواطن كمبودي بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أور فاندين في مؤتمر صحفي نقلت وكالة "رويترز" تفاصيله: أن المصاب البالغ من العمر 38 عاما هو أحد أربعة خضعوا للفحوص بسبب اختلاطهم المباشر بزائر ياباني تبين بعد ذلك إصابته بالمرض.

وأعلنت كمبوديا من قبل عن إصابة بالفيروس لكن كانت لصيني وتعافى وعاد لبلاده.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، موت نحو 100 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.