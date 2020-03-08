يوم المرأة العالمي... مدن في أمريكا اللاتينية تستعد لمسيرات ضخمة

تستعد نساء في أنحاء أمريكا اللاتينية من بوينس أيرس وحتى مكسيكو سيتي للمشاركة، اليوم الأحد، في مسيرات بمناسبة يوم المرأة العالمي مدفوعات بغضب متنام من انعدام المساواة وجرائم القتل ضد النساء وتشديد القيود على الإجهاض.

لكن المسيرات في أمريكا اللاتينية تأتي في وقت من الاضطرابات الاجتماعية الأوسع نطاقا في المنطقة، وفقا لـ "رويترز".

وفي العاصمة المكسيكية، من المتوقع أن تنزل نساء للشوارع بأعداد قياسية على أن يتجهن للساحة العامة المواجهة للقصر الوطني ودافعهم الأساسي هو الغضب من زيادة جرائم القتل بحق النساء التي شهدت ارتفاعا لأكثر من المثل على مدى السنوات الخمس الماضية.

وقالت كارمن روخاس (52 عاما) في مكسيكو سيتي "سأشارك في المسيرة من أجل كل امرأة في هذه البلاد.. من قُتلن ومن هن على قيد الحياة.. لضحايا العنف... يجب أن نرفع أصواتنا".

when we empower women, we empower sustainable communities & development as well as the preservation of our mother earth. #WomensMarchMY pic.twitter.com/sN9OiuVcSV — freyr (@sunfloweraidil) March 8, 2020

ومن المتوقع أن تتسم مسيرات في تشيلي أيضا بالضخامة في أعقاب احتجاجات أوسع نطاقا على انعدام المساواة الاجتماعية بدأت في أكتوبر تشرين الأول ووصل عدد المشاركين في ذروتها إلى المليون.

وأقر أعضاء مجلس الشيوخ في تشيلي، في الأيام الماضية، مشروع قانون يهدف إلى منح النساء رأيا مساويا للرجال أثناء صياغة دستور جديد بينما شدد الرئيس عقوبة قتل الإناث.

وتعتزم النساء في العاصمة الكولومبية بوغوتا الاحتفال بتولي أول امرأة لمنصب رئيس بلدية المدينة، لكن من المتوقع أيضا خروج احتجاجات على حكم محكمة صدر في الآونة الأخيرة بتأييد تشديد القيود على الإجهاض.

ويأتي الاحتفال بيوم المرأة العالمي بعد ما يزيد قليلا عن ثلاثة أشهر من تولي إدارة جديدة للحكم في الأرجنتين، وأعلنت تلك الإدارة خططا لاستحداث وزارة لشؤون النساء ولدعم جهود تقنين الإجهاض بعد أن رفض الكونغرس محاولات سابقة.