إيران تعلن ارتفاع الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 194 بعد 49 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، وفاة 49 شخصا مصابا بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 743 إصابة جديدة بالفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن "إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 194، بعد وفاة 49 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 6566 بعد تسجيل 743 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأكد جهانبور، "تعافت 2440 حالة إصابة مؤكدة من فيروس "كورونا" حتى اليوم"، مشيرا إلى أن 100 بلد أصيب بفيروس كورونا.

وطالب المتحدث باسم الصحة الإيرانية بتقليل الزيارة إلى مدينة مشهد المقدسة، داعيا المواطنين أن ينتبهوا بأن محافظات فارس وأصفهان والمحافظات الشمالية لن تستقبل أي مسافر.

واتهمت إيران، أمس السبت، الولايات المتحدة الأمريكية، بـ "استهداف الشعب الإيراني"، ومنع إيصال المساعدات الطبية على خلفية تفشي فيروس "كورونا" في هذا البلد.