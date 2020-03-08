إسرائيل تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 39

سجلت إسرائيل خلال الساعات الأخيرة من مساء اليوم الأحد 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين من 29 إلى 39 مصاب .

القدس - سبوتنيك. وبحسب هيئة البث الرسمية، سجلت للتو 10 إصابات ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين من 29 إلى 39 مصاب.

وفي وقت سابق من اليوم قررت إسرائيل اليوم الأحد إغلاق حدودها مع مصر عند معبر طابا البري وذلك بعد انتشار فيروس "كورونا" في مصر، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الإسرائيلية من الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس في إسرائيل.

وأفادت قناة "اي 24 نيوز" الإسرائيلية بأنه "تقرر إغلاق الحدود مع مصر بسبب انتشار فيروس كورونا هناك".

وبحسب القناة "فقد قررت سلطة المطارات الإٍسرائيلية إغلاق المحطة " ترمينال 1" أمام حركة الطيران الدولي في مطار بن غوريون الدولي شرق تل أبيب".

وقالت القناة إن "السلطات الصحية الإسرائيلية أوصت بإضافة الولايات المتحدة إلى قائمة الدول المحظور دخول مواطنيها، لكن القيادة السياسية الإسرائيلية رأت أن الأمر قد يسبب التوتر مع واشنطن وقررت إبقاء الموضوع من صلاحية رئيس الوزراء نتنياهو".