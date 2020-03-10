تركيا تتوصل إلى تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بشان مراجعة اتفاق الهجرة

أعلنت تركيا التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن مراجعة اتفاق 18 مارس/آذار 2016 حول الهجرة، عقب قمة جمعت الرئيس رجب طيب أردوغان مع مسؤولين أوروبيين.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، عقب اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بروكسل، قال: "إنهم بحثوا مع الرئيس أردوغان اتفاق 18 مارس، ومواضيع أخرى، وأكدوا أنهم يعتبرون هذا اللقاء خطوة أولى من أجل حوار سياسي قوي مع تركيا على المدى القريب والمتوسط والبعيد"، وفق وكالة "الأناضول" التركية.

ولفت ميشيل إلى أن الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، سيبدأ مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، العمل حول اتفاقية الهجرة الموقعة في 2016، مشيرا إلى أن الطرفين التركي والأوروبي سيباشران العمل بخصوص مراجعة اتفاق 18 مارس/آذار خلال الأيام المقبلة.

بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية ضرورة إعادة فتح قنوات الحوار مع تركيا ، مضيفة أن اللقاءات هي من الشروط الأساسية لحل الأزمة على الحدود اليونانية.

وذكرت رئيسة المفوضية أن المباحثات كانت متمحورة حول إنشاء خارطة طريق تحمي مصالح الاتحاد الأوروبي وتركيا، مؤكدة أن اتفاق الهجرة لا يزال ساري المفعول، وأنهم بحثوا كيفية استكمال النواقص المتعلقة بالاتفاق.

وبشأن أعمال العنف التي شهدتها الحدود اليونانية، قالت فون دير لاين: "من غير المقبول استخدام القوة المفرطة"، داعية اليونان لأن تكون تدخلاتها متناسبة مع القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي .

يأتي هذا في وقت، أعلنت فيه الداخلية التركية أن عدد المهاجرين الذين عبروا الحدود التركية باتجاه اليونان بلغ 143 ألف مهاجر، مؤكدة إلى أن قوات الأمن التركية تعمل على منع القوات اليونانية من رد المهاجرين إلى الحدود التركية.

يذكر أن اتفاق عام 2016 بشأن الهجرة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي ينص على أن توقف أنقرة تدفق المهاجرين على حدود الاتحاد مقابل مساعدات مالية قيمتها 6 مليارات يورو للتكفل بالمهاجرين في تركيا.