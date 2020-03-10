تركيا: احتمالية وصول كورونا إلينا كبيرة للغاية ولكن لم يتم رصد أي إصابة

اتهمت وزارة الصحة التركية الدول الأوروبية بالتأخر في اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19"، مشيرة إلى أنها لم تسجل أي إصابة بالفيروس داخل الأراضي التركية إلى الآن، لكن احتمال انتقاله كبير.

وقال وزير الصحة، فخر الدين قوجا، في مؤتمر صحفي، إن "الدول الأوروبية تتأخر في اتخاذ تدابير احترازية بشأن فيروس كورونا المستجد".

وأضاف: "فرنسا وألمانيا ستشهدان في الأيام المقبلة مشاكل كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد".

#عاجل | وزير الصحة التركي: احتمالية وصول كورونا إلى بلادنا كبيرة للغاية ولكن لم يتم رصد حالة إصابة حتى الآن — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 10, 2020

​وأشار قوجا إلى أن هناك احتمال كبير حول انتقال فيروس كورونا المستجد إلى تركيا، ولكن "لم نشخص أي حالة إصابة حتى الآن"، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".