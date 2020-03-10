رئيس القضاء الإيراني يطلب جميع وثائق ملف اغتيال سليماني لمحاكمة قتلته

قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، آية الله إبراهيم رئيسي، إن متابعة ملف اغتيال قاسم سليماني باعتباره رمز الدفاع عن المظلومين هي مسألة تخص هوية إيران الوطنية والثورية.

وفي إطار متابعات السلطة القضائية لرفع دعوى قضائية وملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال سليماني ومحاكمة مرتكبي وساسة الإدارة الأمريكية وجيش هذا البلد وعملائهم في المنطقة، عقدت جلسة خاصة لمراجعة الإجراءات المتخذة لمتابعة هذا الملف برعاية رئيس السلطة القضائية وحضور مندوبين عن وزارة الخارجية ووزارة الأمن والحرس الثوري ولجنة حقوق الإنسان وادعاء طهران.

وبحسب وكالة فارس، أشار رئيسي إلى شخصية سليماني ومدرسته الفكرية التي تقوم على القيم الإسلامية والثورية، بحسب قوله، مضيفا أن "هذا الفعل الإرهابي له أبعاد دولية وسياسية وعسكرية وقانونية وقضائية مختلفة، ولكل واحد من هذه الأبعاد متصد خاص، ولكن الأمر متروك للسلطة القضائية للنظر في جوانبها القانونية والقضائية".

ولفت رئيس السلطة القضائية إلى الإجراءات المتخذة في توثيق وجمع الوثائق العامة والسرية لهذه الجريمة باعتبارها خطوة أكثر إلحاحًا من أجل متابعة الملف قانونيا.

وأكد أنه من الضروري أن تعمل جميع اللجان والأجهزة المعنية على إكمال الوثائق على وجه السرعة حسب طلب القضاة الخاصين المعنيين في القضية من أجل جمع وتقديم الوثائق اللازمة.

وردت إيران على مقتل سليماني بإطلاق صواريخ على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق، يوم الأربعاء، في عملية وصفها الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بأنها "صفعة على وجه" الولايات المتحدة، مضيفا أنه ينبغي على القوات الأمريكية أن تغادر المنطقة.

ورغم استمرار التوتر في المنطقة، فإن طهران وواشنطن أعلنتا التهدئة بعد هذا الهجوم.

وفي إشارة إلى قرار قتل سليماني، سبق وأن قال الرئيس الامركي دونالد ترامب: "فعلنا ذلك لأنهم كانوا يتطلعون لتفجير سفارتنا".

وأضاف ترامب أن بلاده نفذت الضربة أيضا بسبب هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية بالعراق قامت به جماعة مسلحة مدعومة من إيران في ديسمبر/ كانون الأول، في هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي، ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن سليماني لعب دورا في تدبيره.