تسجيل أول حالة وفاة بسبب كورونا في إندونيسيا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد يوريانتو، أحد المسؤولين بالوزارة، إن الحالة لمرأة تبلغ من العمر 53 عاما، لتسجل أول حالة وفاة في البلاد، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأشار المسؤول الإندونيسي إلى أن الحالة كانت لأجنبية ونقلت إلى المستشفى وهي في وضع حرج.

ولم يوضح المسؤولون جنسية المرأة ولا اسم المستشفى أو المدينة التي كانت فيها، لكنهم أشاروا إلى أن سفارة بلدها قد تم إخبارها وسترتب لإعادة جثمانها.

يذكر أن إندونيسيا سجلت 26 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.