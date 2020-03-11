وفد الصحة العالمية يشيد بإجراءات إيران لمكافحة فيروس كورونا

واعتبر الوفد، خلال تفقد جامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية في طهران، الإجراءات المتخذة في هذه الجامعة والبلاد بأنها جديرة بالإشادة.

ووصف الوفد سرعة رد فعل إيران تجاه الفيروس بالجيدة، لكونها "تمكنت في أسبوعين أو ثلاثة من توفير المستلزمات اللازمة لمواجهة الفيروس"، حسبما نقلت وكالة "إرنا".

وضم الوفد مدير شؤون الطوارئ للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط ريتشارد برنان ومندوب منظمة الصحة العالمية في إيران كريستوف هاملمان.

وبلغ آخر تعداد للإصابات في إيران حتى ظهر الثلاثاء 10 مارس/ آذار 8042 حالة ووفاة 291 شخصا، بينما تعافى 2731 شخصا.