إيران تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 9 آلاف والوفيات إلى 354

أعلنت إيران أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 9 آلاف، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 354.

طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، اليوم الأربعاء، إنه "تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الكلي 354، بينما تم تسجيل 958 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 9000" .

وأضاف أن عدد المتعافين حتى الآن وصل إلى 2959، لافتا إلى أنه يوجد في إيران 30 مختبرا يتولى تحديد الإصابة بفيروس كورونا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي صرح، اليوم الأربعاء، بأن الحظر الأمريكي أثر سلبا على قطاع الصحة في بلاده، وذلك وسط تفشي وباء كورونا في جميع أنحاء إيران.

ووصف موسوي الحظر الأمريكي بـ"الظالم وغير القانوني في ظل سياسة الضغوط القصوى"، وأنه "ترك آثاره السلبية على الواقع الصحي في ايران"، حسبما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأكد موسوي أن بلاده "مستعدة لاختبار كل السبل التي تخفف من الضغط على الشعب الإيراني، وأن يجب على الإدارة الأمريكية إذا كانت صادقة في مزاعمها بشأن الإيرانيين أن ترفع الحظر".