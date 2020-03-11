إسرائيل تخصص ملياري دولار أمريكي للتعامل مع أزمة فيروس كورونا

أعلن رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو أن بلاده ستخصص مبلغ 6 مليارات شيكل، أي ما يعادل 2 مليار دولار أمريكي، إضافية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.