وكالة: إصابة النائب الأول للرئيس الإيراني بفيروس كورونا وخضوعه للحجر الصحي

أفادت وكالة فارس الإيرانية، بإصابة النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري، ووزراء، وكبار المسؤولين، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت الوكالة الإيرانية، لائحة بأسماء المسؤولين الإيرانيين المصابين بالفيروس المستجد، وجاء أبرزهم "اسحاق جهانغيري، ووزير الصناعة التجارة الإيراني رضا رحماني، ووزير الثقافة والسياحة علي اصغر مونسان".

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وكانت إيران قد أعلنت، اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد وصل إلى 9 آلاف، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 354.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، اليوم الأربعاء، إنه "تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الكلي 354، بينما تم تسجيل 958 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 9000".

وأضاف أن عدد المتعافين حتى الآن وصل إلى 2959، لافتا إلى أنه يوجد في إيران 30 مختبرا يتولى تحديد الإصابة بفيروس كورونا.