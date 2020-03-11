82 إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل وإجراءات جديدة للحد من تفشي الفيروس

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا المستجد" إلى 82 مصابا.

القدس – سبوتنيك. وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان: "ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 82 شخصا بعد تشخيص حالات جديدة مصابة بالفيروس".

وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية نقلا عن مصادر في وزارة الصحة بأن: "توصيات ستصدر بمنع التجمعات التي تزيد على 100 شخص، وتعليق الدراسة في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، ومنع الزيارات في مؤسسات العجزة (دور المسنين)".

وأضافت القناة: "ما يزيد على 31 ألف شخص في إسرائيل دخلوا الحجر الصحي في البيوت اليوم فقط تحسبًا لعدم انتشار العدوى بفيروس كورونا".

ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حالياً، ما لا يقل عن 114 دولة بحسب منظمة الصحة العالمية، وأصيب أكثر من 118 ألف شخص، وبلغ عدد الوفيات بحسب آخر الإحصاءات، أكثر من 4291، حول العالم.