القائمة المشتركة تكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل لقاء ممثلي غانتس من أجل تشكيل الحكومة

كشف منصور دهامشة، وكيل القائمة العربية المشتركة عن تفاصيل اجتماع أعضاء القائمة مع مسؤولي حزب "أبيض أزرق" برئاسة بيني غانتس، الذي يسعى للحصول على توصية القائمة من أجل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وقال دهامشة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الاجتماع كان أوليًا عرضت خلاله القائمة مطالبها، وسيكون هناك عدة مباحثات حتى يوم السبت المقبل، على أن تعلن القائمة موقفها النهائي من دعم غانتيس لتشكيل الحكومة من عدمه".

وأكد أن "المباحثات كانت إيجابية، وأن هناك الكثير من الأمور التي قبلها حزب أبيض أزرق، التي تهم الجماهير العربية".

وتابع: "كان هناك موافقة شبه نهائية على معظم الأمور التي تم عرضها، خصوصًا تلك التي تتعلق بالجماهير العربية داخل إسرائيل، الذين يتعرضون لموجات عنف وعنصرية".

وبشأن أهم المطالب التي تم الموافقة عليها، قال: "تعهد الحزب بالالتزام بقضية تجميد قانون كمينتس الذي يسعى لهدم البيوت العربية، بالإضافة إلى وضع خطة شاملة لمكافحة انتشار عمليات العنف والجريمة في المجتمعات العربية، وكذلك السعي لإحداث تغييرات في قانون القومية".

وأشار إلى أن "باقي المطالب سيتم عرضها والتفاوض عليها في الجلسات المقبلة التي ستجمع القائمة بأعضاء حزب أزرق أبيض، على أن تنتهي السبت للاجتماع مع رئيس الدولة، على أن يكون القرار معلنًا الأحد بشكل نهائي".

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، سابقا، النتائج النهائية لانتخابات "الكنيست" التي جرت في الثاني من الشهر الجاري.

وجاءت النتائج متطابقة بالكامل مع النتائج الأولية التي أظهرت تقدم حزب "الليكود" اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحصوله على 36 مقعدا على حزب "أزرق أبيض" الوسطي برئاسة بيني غانتس الذي حصل على 33 مقعدا.

وبحسب النتائج فإنه لا فرصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة حيث حصلت كتلة اليمين على 58 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120.

وبالمقابل، فإن غانتس يحظى بفرصة لتشكيل حكومة في حال وافقت الأحزاب العربية على دعمه من خارج الحكومة، عبر الكنيست.

وحصلت الأحزاب العربية الممثلة بالقائمة المشتركة على 15 مقعدا بالكنيست.

وحصل "الليكود" اليميني على 36 مقعدا، و"أزرق أبيض"الوسطي 33، والقائمة المشتركة 15، و"شاس" اليميني 9، و"إسرائيل بيتنا" اليميني 7، و"يهودوت هتوراه" اليميني 7، و"العمل-جيشر-ميرتس" الوسطي 7، و"يمينا" اليميني 6 مقاعد.

وأعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريغلين أنه سيجري مشاورات الأحد، مع الأحزاب الفائزة بالانتخابات لتحديد هوية المكلف بتشكيل الحكومة.