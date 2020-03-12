الدفاع التركية: أنقرة وموسكو تتوصلان إلى تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب السورية

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، عن توصل أنقرة وموسكو بدرجة كبيرة لاتفاق بشأن تفاصيل وقف إطلاق نار في منطقة إدلب السورية.

ذكرت وكالة الأناضول التركية نقلا عن وزير الدفاع خلوصي أكار، أن "الطرفين توصلا إلى اتفاق عام بشأن معظم القضايا والمواضيع التي كانت عالقة وأبرزها تفاصيل اتفاق إطلاق النار في منطقة إدلب السورية".

وأضاف أكار قائلا: "إن المحادثات مع الروس لا تزال مستمرة"، مضيفا أن جميع القوات التركية في إدلب ما زالت في مواقعها.

وأشار أكار إلى أن تركيا ستواصل هجومها العسكري في إدلب إذا انتهك وقف إطلاق النار، مؤكدا هذا التحذير الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان يوم أمس الأربعاء.