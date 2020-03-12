إلغاء اجتماع اللجنة الفنية لـ"أوبك+"

أعلن مصدران لوكالة "سبوتنيك" أنه تم إلغاء اجتماع اللجنة الفنية لاتفاق تقليص انتاج النفط "أوبك+"، والذي كان من المقرر عقده في 18 مارس/آذار الجاري.

وفي نفس الوقت، أكد مصدر من "أوبيك" لوكالة "سبوتنيك" أيضا إلغاء الاجتماع.

وفي وقت سابق الخميس، قال مصدر لوكالة "سبوتنيك" إن أمانة أوبك أرسلت دعوات إلى دول "أوبك +" للمشاركة في اجتماع لجنة المراقبة الفنية في 18 مارس عبر الفيديو.

هذا وأخفق تحالف البلدان المصدرة للنفط (أوبك+) (يضم "أوبك" ودول من خارجها) في التوصل لاتفاق بشأن مزيد من التحركات المشتركة للحد من الإنتاج عقب انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في نهاية آذار/مارس. وتم رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط في الدول الأعضاء بالتحالف، اعتبارًا من 1 نيسان/أبريل. وتسبب هذا الأمر بانهيار أسعار النفط. وبلغ انخفاض الأسعار في 9 آذار/مارس بنسبة 30 في المئة.

كانت روسيا قد رفضت الجمعة الماضية اقتراح أوبك إجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج من أجل استقرار الأسعار التي تضررت من التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وردت أوبك بإلغاء القيود المفروضة على إنتاجها من النفط.