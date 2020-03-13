غوغل تعلن إصابة ثاني موظفيها بفيروس كورونا

ووفقا لموقع "cnbc"، قال مدير قسم الهندسة ومدير مقر بنغالور لشركة غوغل، أناند رانجاراجان: "يؤسفنا أن نبلغكم أن لدينا حالة مؤكدة بإصابة فيروس كورونا".

وأضاف: "أصيب الموظف بالفيروس بعد السفر إلى الخارج، يوم الاثنين 9 مارس، ولم يظهر أي أعراض واجتاز فحص درجة الحرارة، وبعد ساعات قليلة شعر الموظف بتوعك وقرر العودة إلى المنزل، وتم فحصه في وقت لاحق في مستشفى حكومي، ووضع في الحجر الصحي الحكومي، مؤكدين إصابته بكورونا".

وطلب رانجاراجان من جميع الموظفين العمل من المنزل بينما يقومون بإجراء المزيد من التعقيم.

جدير بالذكر إن تلك هي الحالة الثانية التي يصاب فيها موظف غوغل بكورونا، عقب إعلانها في نهاية فبراير/شباط الماضي، إصابة أحد موظفي مقرها في زيوريخ بالمرض.

ونتيجة انتشار الفيروس، طلبت غوغل من جميع موظفيها في جميع أنحاء العالم، العمل من المنزل في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك أكثر من 100 ألف موظف في أمريكا الشمالية الذين طُلب منهم العمل من المنزل حتى 10 أبريل/نيسان على الأقل.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم، "وباء عالميا"، بعدما أدى تفشي المرض إلى مقتل أكثر من 4718 شخصا وإصابة 127800 شخص على الأقل حول العالم.