بريطانيا تشيد بالرد الأمريكي السريع على الهجوم الذي تعرضت له قوات التحالف في العراق

أشاد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الجمعة بالرد الذي قادته الولايات المتحدة على هجوم تعرضت له قوات التحالف في العراق.

وقال راب خلال مؤتمره الصحفي إن "على كل من يسعى لإلحاق الأذى بقوات التحالف أن يتوقع ردّاً قوياً".

وأشار راب إلى أن "التحالف الدولي سيستهدف أي مجموعة تقوم بأعمال عدائية في العراق". كما اعتبر راب إلى أن الرد كان سريعا وحاسما ومتناسبا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي اليوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب أعطى وزارة الدفاع سلطة لإمكانية الرد على هجوم شنته فصائل يوم أمس الأربعاء وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وجندي بريطاني.