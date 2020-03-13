رئيس وزراء أستراليا يدعو إلى تجنب التجمعات الكبيرة

دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الجمعة، إلى عدم التجمع في مجموعات تضم أكثر من 500 شخص، لكنه قال إنه سيظل يذهب لممارسة لعبة الرجبي في نهاية الأسبوع، في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون في قطاع الصحة من أن ملايين السكان سيصابون بفيروس كورونا المستجد خلال أشهر.

وسجلت أستراليا 156 إصابة وثلاث وفيات بسبب الفيروس، وهي أرقام تتوقع السلطات أن تتزايد بسرعة في الأسابيع القادمة، وفقا لـ "رويترز".

وقال موريسون إن حكومته ستحذر، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، من التجمعات غير الضرورية لأكثر من 500 شخص، إلا أن هذا لا يشمل المدارس أو المطارات أو وسائل النقل العام.

وقال موريسون للصحفيين في سيدني: "هذه خطوة مبكرة نتخذها كإجراء احترازي"، مضيفا أن الأستراليين يجب أن يعيدوا النظر في خطط السفر للخارج.

وأصاب الفيروس حتى الآن نحو 135 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 4900 في أنحاء العالم.

واليوم الجمعة، قال وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون إن الفحوص أثبتت إصابته بالمرض وتم نقله إلى المستشفى.

وحذر مسؤولو الصحة من أن ملايين الأستراليين سيصابون بالفيروس خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال كيري شانت أكبر مسؤول طبي في حكومة ولاية نيو ساوث ويلز: "نتوقع أن يتأثر 20 في المئة من السكان بالموجة الأولى".

ويزيد عدد سكان الولاية عن سبعة ملايين نسمة، وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا. وقال شانت إن التوقعات تشير إلى أن 5 في المئة من سكان نيو ساوث ويلز (نحو 350 ألف نسمة) سيحتاجون إلى علاج بالمستشفيات بسبب كورونا.