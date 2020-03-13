قاض أمريكي يأمر بإطلاق سراح تشيلسي مانينغ مسربة وثائق "ويكيليكس"

أمر القاضي الأمريكي، أنتوني ترينغا، بإطلاق سراح المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية الأمريكية، تشيلسي مانينغ، مسربة وثائق "ويكيليكس".

موسكو - سبوتنيك. وكشفت وثائق المحكمة حكم القاضي الذي أقره، يوم أمس الخميس: "أمرت بأن يتم الإفراج عن تشيلسي مانينغ، وبموجب هذا، يتم الإفراج عنها على الفور من عهدة النائب العام".

وأعلن المتحدث باسم فريق مانينغ القانوني، أنها حاولت يوم أمس الأربعاء، ولكن ستستمر في المثول أمام المحكمة، يوم الجمعة، بشأن رفضها الإدلاء بشهادتها أمام هيئة محلفين كبرى.

غير أن القاضي أمر مانينغ، البالغة 32 عاما، بدفع 256 ألف دولار غرامة لرفضها الإدلاء بشهادتها.

وحكم على المحللة العسكرية السابقة في الاستخبارات العسكرية الأمريكية، بالسجن مدة 35 عاما، بسبب تسريبها مجموعات كبيرة من الوثائق العسكرية والدبلوماسية إلى مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج. لكن أطلق سراحها في أيار/مايو 2017، بعد تخفيف عقوبتها من قبل الرئيس السابق باراك أوباما.

ونسب لها الفضل في فضح انتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية وجرائم الحرب المحتملة في العراق.