بعد لقائه ترامب... اجتماع طارئ للبيت الأبيض إثر إصابة الرئيس البرازيلي بكورونا

أعلنت شبكة "فوكس نيوز" أن البيت الأبيض يعقد اجتماعا طارئا بسبب إصابة الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا.

ووفقا للشبكة، فقد تم استدعاء عدد من موظفي البيت الأبيض لعقد اجتماع عاجل مع الإدارة.

ويشار إلى أن الرئيس البرازيلي التقى نظيره الأمريكي في فلوريدا يوم 7 مارس/آذار.

وفي وقت سابق، أعلن موقع "O Dia" عن إصابة الرئيس البرازيلي بفيروس كورونا، حيث امتثل للتحليل بعد إصابة السكرتير الصحفي فابيو واجنجارتن بالفيروس.

وكشفت بيانات وزارات الصحة في دول أمريكا الجنوبية، في وقت سابق، أن البرازيل تحتل المرتبة الأولى في المنطقة من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

يُعرف الوباء على أنه تفشي مرض ما في منطقة جغرافية محصورة في دولة واحدة أو عدد قليل من الدول. وفيروس كورونا تحول من مستوى التفشي المحلي في ووهان (الوباء) إلى مستوى الجائحة (الوباء العالمي) في مساحة جغرافية كبيرة شملت الصين وعددا كبيرا من الدول في مختلف قارات العالم المأهولة بالسكان.