تركيا تعلن عن إجراءات احترازية جديدة مع ارتفاع عدد المصابين بكورونا فيها

أعلنت السلطات التركية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى خمس حالات، بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة لأشخاص من عائلة واحدة، مرتبطين بالإصابتين السابقتين.

وقررت الحكومة التركية اعبتار موظفي الحكومة من الحوامل والمرضعات والمعاقين ومن تتجاوز أعمارهم الستين في عطلة إدارية 12 يوما اعتبارا من الاثنين، واعتبار جميع الموظفين العائدين من خارج البلاد في إجازة إدارية لمدة 14 يوما، بحسب وكالة الأناضول.

#عاجل | وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية: موظفو الحكومة من الحوامل والمرضعات والمعاقين ومن تتجاوز أعمارهم الستين في عطلة إدارية 12 يوما اعتبارا من الإثنين (مصحح) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 13, 2020

كما قررت السلطات التركية بحسب الوزير تعليق الرحلات الجوية من وإلي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنرويج والدنمرك وبلجيكا والنمسا والسويد وهولندا اعتبارا من صباح غد السبت حتى 17 أبري/نيسان، ليرتفع العدد إلى 14 دولة.

وكان إبرهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية قد قال يوم الخميس، "قررنا تعطيل المدارس لمدة أسبوع والجامعات 3 أسابيع اعتبارا من 16 مارس/آذار"، موضحا أن طلاب المدارس سيتلقون التعليم من المنازل عبر قنوات تلفزيونية والإنترنت اعتبارا من 23 مارس ولمدة أسبوع، وفقا لتقرير منفصل للأناضول.

وأضاف المتحدث التركي أنه "تقرر تأجيل الزيارات الخارجية للرئيس أردوغان في إطار التدابير ضد كورونا.. وأن المسابقات الرياضية ستقام بدون جمهور حتى نهاية أبريل/ نيسان"، مؤكدا على أن "التدابير التي اتخذتها تركيا لمواجهة كورونا أثبتت فعاليتها مقارنة مع البلدان الأخرى".