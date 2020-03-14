طبيب البيت الأبيض: ترامب كان قريبا خلال عطلة نهاية الأسبوع من شخص ثان مصاب بكورونا

قال طبيب بالبيت الأبيض يوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قريبا خلال عطلة نهاية الأسبوع من شخص ثان ثبتت إصابته لاحقا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن وضع الرئيس لا يتطلب اختبارا للفيروس أو حجر صحي.

وبحسب "رويترز"، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، تناول ترامب العشاء مع مجموعة ضمت وزير الاتصالات البرازيلي، فابيو واجنجارتن، الذي يقول المسؤولون البرازيليون إنه مصاب بفيروس كورونا.

وأضاف طبيب البيت الأبيض، الدكتور شون كونلي، إن شخصا آخر، ضمن مجموعة العشاء، واقترب من الرئيس لفترة وجيزة، بدأ يظهر عليه أعراض المرض بعد ذلك بثلاثة أيام، وتم تأكيد إصابته بعد ذلك بالفيروس.

وقال كونلي في بيان في وقت متأخر يوم الجمعة إن اللقاء يعد "منخفض المخاطر" وليس هناك حاجة لوضع الرئيس تحت "حجر صحي".

وأضاف "لقاء الرئيس للفرد الأول كان محدودا للغاية (مصافحة) وعلى الرغم من أنه قضى مزيدا من الوقت على مقربة من الحالة الثانية، فقد كانت جميع التفاعلات قبل ظهور أي أعراض".