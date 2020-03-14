الخارجية الإيرانية: طهران تحذر الولايات المتحدة من أي عمل غير مسؤول ضدها

حذرت إيران الولايات المتحدة من أي عمل غير مسؤول ضد طهران، مؤكدة في الوقت نفسه أن واشنطن ستتحمل عواقب أي عمل غير محسوب.

طهران - سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم السبت، أنها "حذرت السفير السويسري (راعي المصالح الأمريكية في إيران) وطالبته بنقل هذا التحذير إلى واشنطن من أي عمل أمريكي ضد الجمهورية الإسلامية وأكدت أن الولايات المتحدة من يتحمل عواقب أي عمل غير محسوب".

وأشار البيان إلى أن "الخارجية الإيرانية تستدعي سفير سويسرا (راعي المصالح الأمريكية في إيران) لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اتهم فيها طهران بالوقوف وراء الهجوم على قاعدة التاجي في العراق".

وأكدت الخارجية الإيرانية "للسفير السويسري (راعي المصالح الأمريكية في إيران) أنه بدلا من توجيه الإدارة الأمريكية وترامب التهم للآخرين يجب عليهم الاعتراف بسياساتهم الخاطئة حول التواجد غير القانوني في العراق وقتلهم قادة وجنود عراقيين والتي كانت السبب الرئيسي في كراهية الشعب العراقي للولايات المتحدة الأمريكية".