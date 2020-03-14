البيت الأبيض يتخذ إجراءات وقائية مع كل شخص يتواصل مع ترامب ونائبه

قال البيت الأبيض، اليوم السبت، إنه أصبح يفرض إجراءات وقائية على كل شخص يجري اتصالا وثيقا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس، بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أنه وعلى سبيل الاحتياط، يتم فحص درجة حرارة أي شخص يكون على اتصال وثيق بالرئيس ونائبه، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكان ترامب قال أمس الجمعة، إنه "على الأرجح" سيخضع لفحص فيروس كورونا بعد اتصاله بعدد من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم.

إلا أن طبيبا في البيت الأبيض أعلن في وقت لاحق أن ترامب "لا يزال بدون أعراض" ولا يحتاج إلى اختبار فحص "كورونا".

وقال الطبيب، أمس الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قريبا خلال عطلة نهاية الأسبوع من شخص ثان ثبتت إصابته لاحقا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن وضع الرئيس لا يتطلب اختبارا للفيروس أو حجر صحي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، يوم الجمعة، إنه لا يعاني من أي أعراض فيروس "كورونا" على الإطلاق.

وجاء تصريح ترامب ردا على سؤال خلال في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الجمعة في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن كان أصيب بالعدوى، عقب لقائه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي ثبت عدم إصابته بالفيروس.

و​أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، فرض حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة، بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح الرئيس الأمريكي خلال إعلانه حالة الطوارئ، أن هذا القرار، بموجب قانون عام 1988، سيفتح الباب أمام تقديم المزيد من المساعدات الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التي قد تصل إلى 50 مليار دولار.