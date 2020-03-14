فرنسا تقرر إغلاق المقاهي والمتاجر والمطاعم ودور السينما للسيطرة على كورونا

وقال رئيس الوزراء، إدوارد فيليب، في مؤتمر صحفي، "نلاحظ اليوم تسارعا في انتشار الفيروس وارتفاعا في عدد الحالات الخطرة".
وأضاف "نلاحظ أن الإجراءات التي اتخذناها للحد من التجمعات لا يتم احترامها".
🔴 Edouard Philippe annonce la fermeture de tous les restaurants, cinémas, cafés, discothèques, et magasins non indispensables en #France 🇫🇷 cette nuit, 00h00.#COVIDー19 #coronavirus #COVID19pic.twitter.com/kV5CEPwN2M
— L'infoMédia (@linfo_media) March 14, 2020
وأعلن فيليب عن اتخاذ قرار بـ "قفال جميع المطاعم والمقاهي ودور السينما وكل ما هو غير أساسي لحياة المواطنين".
ونصح بـ "تجنب المواصلات والخروج من المنزل إلا في الحالات القصوى أو من أجل الذهاب للعمل".
كما طالب المواطنين بـ "التحلي بالمسؤولية وروح المواطنة".
وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، أنه تم "تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في فرنسا ليصبح مجمل عدد الوفيات 91".
وأضافت أنه تم كذلك "تسجيل 838 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا ليصبح عدد الإصابات 4499".
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