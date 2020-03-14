فرنسا تقرر إغلاق المقاهي والمتاجر والمطاعم ودور السينما للسيطرة على كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، اليوم السبت، إقفال جميع المطاعم والمقاهي ودور السينما وكل ما هو "غير أساسي" لحياة المواطنين لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء، إدوارد فيليب، في مؤتمر صحفي، "نلاحظ اليوم تسارعا في انتشار الفيروس وارتفاعا في عدد الحالات الخطرة".

وأضاف "نلاحظ أن الإجراءات التي اتخذناها للحد من التجمعات لا يتم احترامها".

وأعلن فيليب عن اتخاذ قرار بـ "قفال جميع المطاعم والمقاهي ودور السينما وكل ما هو غير أساسي لحياة المواطنين".

ونصح بـ "تجنب المواصلات والخروج من المنزل إلا في الحالات القصوى أو من أجل الذهاب للعمل".

كما طالب المواطنين بـ "التحلي بالمسؤولية وروح المواطنة".

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، أنه تم "تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في فرنسا ليصبح مجمل عدد الوفيات 91".

وأضافت أنه تم كذلك "تسجيل 838 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا ليصبح عدد الإصابات 4499".