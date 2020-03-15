النرويج تغلق الحدود بسبب فيروس كورونا

قررت النرويج غلق الحدود بدء من 16 مارس/آذار بسبب انتشار فيروس SARS-CoV-2، حسبما ذكر موقع أن آر كيه.

ونقل الموقع عن رئيس وزراء النرويج "إرن سولبيرغ" أنه من الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، سيتم إغلاق المطارات والموانئ، بالإضافة إلى تعزيز نظام مراقبة الحدود.

في 12 مارس/آذار، تم الإبلاغ عن أول حالة وفاة في النرويج من عدوى فيروس SARS-CoV-2.

حتى 14 مارس/آذار، تم تسجيل أكثر من ألف حالة إصابة بالنوع الجديد من الفيروس التاجي في البلاد، وتوفي شخصان، وخرج مريض واحد من المستشفى.

وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وأصبح وباء عالميا (جائحة) وصلت إلى 141 دولة حتى الآن.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و976 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 193 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 65 ألفا و655 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء عالمي، وأعلنت حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.