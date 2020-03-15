كازاخستان تعلن حالة طوارئ في البلاد على خلفية تفشي فيروس كورونا

أعلن رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكايف اليوم الأحد حالة طوارئ في البلاد على خلفية تفشي فيروس كورونا اعتبارا من 16 آذار / مارس الجاري.

وجاء في نص البيان الذي نشره المكتب الصحفي: "بسبب إعلان منظمة الصحة العالمية عن إدراج فيروس كورونا المستجد جانحة عالمية، وبغية حماية حياة وصحة المواطنين يتم إعلان حالة الطوارئ في كامل أراضي جمهورية كازاخستان وفقًا لتشريعات جمهورية كازاخستان للفترة من الساعة 08:00 صباحًا بالتوقيت المحلي في 16 آذار / مارس الجاري يوم حتى 15 نيسان / أبريل 2020 ".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.