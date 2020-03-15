متاجر السوبر ماركت البريطانية تناشد المواطنين التوقف عن الشراء بدافع الذعر

ناشدت متاجر المواد الغذائية في بريطانيا المتسوقين، اليوم الأحد، التوقف عن الشراء بدافع الذعر أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن اتحاد متاجر التجزئة البريطاني، الذي يمثل متاجر من بينها تيسكو وسينسبري وأسدا وموريسونز:"إن تجار التجزئة اجتمعوا لكتابة رسالة لعملائهم ودعوتهم إلى مراعاة الآخرين في طريقة تسوقهم، وستنشر رسالتهم في إعلانات في الصحف الوطنية يومي الأحد والاثنين".

وتقول هيلين ديكنسون الرئيسة التنفيذية للاتحاد، في الرسالة: "نتفهم مخاوفكم ولكن شراء أكثر مما هو مطلوب قد يعني أحيانا ترك الآخرين دون احتياجاتهم. هناك ما يكفي للجميع إذا تعاوننا جميعا معا".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تعج الأسبوع الماضي بصور أرفف فارغة في محلات السوبر ماركت الكبيرة في بريطانيا.

وكان كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، باتريك فالينس قد قال، الخميس الماضي، إن ما يصل إلى 10 آلاف شخص في المملكة المتحدة ربما أصيبوا بفيروس كورونا الجديد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تزامنًا مع تحول البلاد إلى استراتيجية "تأخير" انتشار الوباء.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.