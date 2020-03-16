اكتشاف أول حالة إصابة بـ"كورونا" لدى موظف بمقر منظمة الصحة العالمية في جنيف

أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن موظفا في مقر منظمة الصحة العالمية أصيب بعدوى فيروس "كورونا" المستجد.

جنييف- سبوتنيك. وقال المصدر للوكالة أن الشخص المصاب زار مبنى منظمة الصحة العالمية آخر مرة يوم الخميس 5 آذار/مارس، وبدأ تظهر عليه الأعراض في عطلة نهاية الأسبوع. وأن الشخص المصاب معزول ذاتيا ً ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن الأعراض لم تظهر بعد على أي من الأشخاص الذين اتصلوا مباشرة بالمصاب. غير أن منظمة الصحة العالمية أرسلت معلومات إلى جميع الوكالات الدولية الموجودة في جنيف تفيد بأن المنظمة بدأت في تحديد جميع المخالطين للمصاب.

واقتربت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، من 180 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 7 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 78 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 28 ألفًا في إيطاليا و15 ألفًا في إيران و9 آلاف في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.