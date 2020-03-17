أول شخص يحصل على لقاح ضد فيروس كورونا في أمريكا... فيديو

أعلنت السلطات الأمريكية، يوم أمس الاثنين، عن بدء أول تجربة لقاح ضد فيروس كورونا على متطوعين غير مرضى وقد حصل الشخص الأول على اللقاح التجريبي.

قال أحد علماء في معهد أبحاث واشنطن "kaiser": "نحن فريق كورونا فيروس الآن، الجميع يريد أن يفعل ما بوسعه في هذه الأوضاع الطارئة".

ونقلت وكالة "أسوشيتد بريس" مقطع فيديو لأول شخص تلقى لقاحا ضد فيروس كورونا في مختبر المعهد وقد تلقى 3 أشخاص آخرون اللقاح أيضا.

وقالت المتطوعة الأولى جينيفر هولر، البالغة من العمر 43 عاما، "كلنا نشعر بالعجز وهذه فرصة كبيرة بالنسبة لي لأن أفعل شيئا".

Us start Test Vaccine pic.twitter.com/Kq38mscaLw — EGP911 (@egp911) March 17, 2020

يسمى اللقاح الجديد "mRNA-1273" على اسم المادة التي تتكون منها المادة الوراثية للحقنة، بحسب ما نقلته "فوكس نيوز".

وقال الدكتور تال زاكس، كبير الأطباء في شركة بيوتكنولوجيا التي ساهمت في تطوير اللقاح، موديرنا، في بيان "هذه الدراسة هي الخطوة الأولى في التطوير السريري للقاح ضد الفيروسات التاجية".

سيشارك 45 بالغًا في صحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا في التجربة. وسيتلقى كل مشارك حقنتين، بفارق 28 يومًا. وسيتم اختبار ثلاث جرعات مختلفة على 15 شخصًا وسيتم مراقبة المشاركين لتحديد ما إذا كان اللقاح آمنًا.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم فحص جميع المشاركين بحثا عن آثار جانبية وسيتم فحص دمهم لتحديد ما إذا كان اللقاح يعيد تطوير أجهزتهم المناعية لصنع أجسام مضادة يمكنها إيقاف الفيروس من التكاثر ومنع المرض الذي يسببه.

وسيتم مراقبة المتطوعين لمدة 12 شهرا، كما سيتلقى أربع أشخاص آخرون اللقاح اليوم الثلاثاء.