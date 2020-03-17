إسرائيل تستعين بـ"الشاباك" لتعقب هواتف مرضى كورونا

أتاحت الحكومة الإسرائيلية لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إمكانية تعقب هواتف مرضى كورونا الموجودين بمحيطهم وأفراد عائلاتهم، في إطار سلسلة من خطوات الطوارئ اتخذتها الحكومة.

وبحسب وكالة الأنباء "معا"، فأنه بموجب التعليمات الجديدة "سيقوم الشاباك بتعقب الهواتف الخليوية للمصابين بفيروس كورونا والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت التشخيص بالمرض، لإبلاغهم عبر رسالة نصية أنه يجب عليهم الدخول للحجر الصحي والعزل".

وقال نداف أرغمان، رئيس "الشاباك"، إن "مجموعة صغيرة من الجهاز التي ستتولى عملية تعقب مرضى الكورونا، لكن دون أن تجمع المعلومات عنهم التي يتم الحصول عليها خلال فترة التعقب في أرشيف الجهاز".

وأضاف: "المعلومات التي سيجمعها الشاباك ستحول مباشرة إلى وزارة الصحة لاستعمالها من أجل إنقاذ حياة البشر".

وتابع أرغمان: "لن تُقدم المساعدة إلا عند اللزوم، من أجل التعامل مع انتشار الوباء وتحت قيود واضحة ومحددة، تم الاتفاق عليها مع الجهات القانونية العليا في البلاد".

وأشار أرغمان إلى أنه "يعتقد أن الوضع المذكور أعلاه صحيح ومناسب للمهمة الوطنية... لن نقف مكتوفي الأيدي وسنساهم في قدراتنا الفريدة لمحاربة انتشار الفيروس".

وأعلنت الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورنا إلى 304، أربعة منها خطيرة.

وأكدت الوزارة أن غالبية الإصابات التي ترقد في مستشفى وصفت حالتها بالطفيفة، بينما 11 إصابة متوسطة و4 إصابات خطيرة، فيما تم تسريح امرأة من مستشفى سوروكا في بئر السبع بعد أن شفيت من الفيروس، وهي الحالة الخامسة في إسرائيل التي تتعافى من الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق عن إصابة موظفة في مختبر الفيروسات بكورونا، وذلك بعد أن أصيب نائب مدير المخبر بالفيروس، حيث تم وضع طاقم الموظفين بالمختبر في الحجر الصحي، علما أن نحو 3 آلاف من الطواقم الطبية يتواجدون في الحجر الصحي بسبب الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.