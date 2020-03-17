طبيب مصاب بـ"كورونا" يوثق مرضه... هذه صور رئتيه

وثق طبيب من إسبانيا، عبر "تويتر"، تجربة كفاحه فيروس "كورونا" بعد أن أصيب به، من زميل له يعمل في نفس المستشفى.

ونشر الطبيب ييل تونغ تشين، الذي يعمل في مستشفى لاباز الجامعي في إسبانيا، عبر حسابه على "تويتر"، "تطور حالته الصحية لا سيما عبر نشر صور لفحوص الأشعة لرئتيه بشكل يومي".

وفوق صور الأشعة، التي دأب على شرحها بشكل مختصر يوميا، كان يكشف حالته الصحية.

— Yale Tung Chen (@yaletung) March 17, 2020

​وفي مقابلة تلفزيونية، أوضح الطبيب الشاب أنه شعر في اليوم الأول من إصابته بقشعريرة والتهاب بالحلق وصداع قوي وارتفاع طفيف بدرجة الحرارة. في حين شعر في اليوم الثاني بحمى خفيفة، كما عانى من بعض السعال والإسهال، لكن الصداع تلاشى. أما في اليوم الثالث فبدأ يشعر ببعض التحسن، مضيفا أن صور الأشعة أظهرت وجود التهاب رئوي لديه.

وبين الطبيب أن العدوى قد تكون انتقلت إليه من أحد زملائه في المستشفى، الذي لم تكن تظهر عليه أعراض الإصابة في حينها، داعيا كل من لديه أعراض المرض إلى تجنب التواصل مع الآخرين. وأوضح أنه سيجري الفحوص مجددا عندما تتلاشى الأعراض، وإذا جاءت النتيجة سلبية، فإنه سيعود إلى عمله في المستشفى.

— Yale Tung Chen (@yaletung) March 16, 2020

​وأعلنت إسبانيا، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد -19) في البلاد إلى 491، بعد تسجيل 194 وفاة جديدة.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، نقلا عن وزارة الصحة: "ارتفاع الإصابات إلى 11178 حالة، بزيادة 17.7 في المئة في الـ 24 الساعة الماضية، وتسجيل 491 حالة وفاة، وهو ما يمثل معدل وفيات زيادة بنسبة 4 في المئة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا.