الصحة العالمية تحذر... لا تستعملوا هذا الدواء في حالة الاشتباه بكورونا

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إن "الأشخاص الذين يشتبه في أنهم مصابون بفيروس كورونا لا يجب أن يتناولوا عقار الإيبوبروفين الشهير دون استشارة الطبيب"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وأشار ليندماير إلى البحث جاري في تحديد الآثار السلبية المحتملة.

وقال ليندماير: "لا توجد دراسات حديثة تربط الدواء المضاد للالتهابات بزيادة معدلات الوفيات"، وتابع: "الخبراء يبحثون حاليا في الأمر".

وشدد ليندماير: "نوصي بالباراسيتامول وليس إيبوبروفين في العلاج الذاتي".

حذر وزير الصحة الفرنسي، السبت الماضي، المواطنين من استخدام الأدوية المضادة للالتهاب إذا ظهرت عليهم أعراض تشبه الإصابة بفيروس كورونا لأن هذه الأدوية قد تزيد حالتهم سوءا.

وحسب "رويترز"، قال الوزير أوليفييه فيران على تويتر: "تناول الأدوية المضادة للالتهاب (إيبوبروفين وكورتيزون...) قد يكون ضمن عوامل تفاقم العدوى. إذا كنت مصابا بارتفاع في درجة الحرارة فعليك أن تأخذ باراسيتامول".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، وأكدت المنظمة الدولية أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.