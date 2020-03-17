أمريكا تسجل أكبر انخفاض في مبيعات التجزئة خلال عام بسبب "كورونا"

هبطت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكبر وتيرة في أكثر من عام، في فبراير/ شباط، ومن المتوقع تراجع المبيعات خلال الشهور المقبلة بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، مما قد يعزز توقعات الاقتصاديين لركود يقوده ضعف الاستهلاك في الربع الثاني من العام.

يأتي التقرير الصادر عن وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، والذي يظهر هبوطا كبيرا في المبيعات، في أعقاب خطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأحد، بخفض أسعار الفائدة إلى قرابة الصفر، وتعهده بشراء سندات بمئات المليارات من الدولارات.

وقال رئيس المجلس، جيروم باول، إن الوباء تأثيره "عميق" على الاقتصاد، بحسب وكالة "رويترز".

وانخفضت مبيعات التجزئة 0.5%، الشهر الماضي، وهو أكبر هبوط منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018، وروجعت بيانات يناير/ كانون الثاني بالزيادة، لتظهر تسارع مبيعات التجزئة 0.6% بدلا من 0.3% كما ذُكر سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا صعود مبيعات التجزئة 0.2% في فبراير.

وبالمقارنة مع فبراير من العام الماضي 2019، زادت مبيعات التجزئة 4.3%، وباستثناء السيارات والبنزين ومواد بالبناء وخدمات الطعام، لم يطرأ تغير يذكر على مبيعات التجزئة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بوتيرة معدلة بالزيادة بلغت 0.4% في يناير.