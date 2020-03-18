إيران تعلن فحص 18 مليون شخص لتحديد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا

قال علي رضا رئيسي، مساعد الشؤون الصحية في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، إن أكثر من 18 مليون شخص في البلاد شاركوا في حملة فحص لتحديد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيسي في تصريحات له، نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية "نحو 18 مليونا و300 ألف شخص شاركوا في مشروع لتحديد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من ضمنهم 13 مليونا عن طريق الوحدات الصحية و5 ملايين عن طريق الموقع الإلكتروني salamat.gov.ir".

وتابع رئيسي أن "هذا الإجراء نفذ في 37 ألف مركز صحي في أنحاء البلاد".

وأضاف "من بين 45 ألفا أحيلوا إلى الطبيب من هؤلاء كان نحو 29 ألفا منهم بحاجة إلى الاستراحة في المنزل ومن بين 4500 شخص أحيلوا إلى المستشفى تم إرقاد 2200 منهم فيما تمت معالجة البقية ميدانيا".

وأشارت أحدث إحصائية حول فيروس كورونا المستجد في البلاد حتى ظهر أمس الثلاثاء، إلى إصابة 16 ألفا و169 وتعافي 5 آلاف و389 ووفاة 988 شخصا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور، إنه تم "تسجيل 1178 إصابة جديدة بفيروس كورونا و135 حالة وفاة خلال الـ 24 الساعة الماضية"، حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأشار إلى "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران إلى 16169، والمتوفين إلى 988، والمتعافين إلى 5389".