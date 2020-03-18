تسجيل
13:29 GMT18 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    ماليزيا

    ماليزيا تبدأ تنفيذ إجراءات محاصرة فيروس كورونا

    © AP Photo / Vincent Thian
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104489/84/1044898473_0:0:3071:1729_1200x675_80_0_0_6cf9d9c33c3bec9a18fb5a81c37b2a5e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202003181044898631-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    بدأت ماليزيا، اليوم الأربعاء، في تنفيذ إجراءات محاصرة تفشي فيروس كورونا المستجد.

    وبدأ اليوم تقييد تحركات الجمهور بين الولايات لمدة 14 يوماً، في جميع الولايات الماليزية، وهو القرار الذي اتخذته الحكومة من أجل محاصرة الفيروس.

    سياح يرتدون أقنعة واقية بعد تأكيد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ماليزيا، 31 يناير 2020
    © REUTERS / Lim Huey Teng
    ماليزيا تواجه تأثير "كورونا" على اقتصادها بخطة جديدة

    وبحسب وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما": "يكون الازدحام غالبا في ساعات الصباح من دوام العمل في العاصمة كوالالمبور، إلا أن حركة المرور فيها اليوم هادئة وسلسة، وتعمل وسائل النقل العام مثل الحافلات والسكك الحديدية كالمعتاد".

    وأعلن رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، الاثنين الماضي، عن قرار تقييد التحركات بين ولايات البلاد.

    وبحسب القرار يكون هناك حظر شامل على التجمعات سواء لأغراض دينية أو اجتماعية بما في ذلك الرياضة والأنشطة الثقافية، وإغلاق المساجد والمعابد والمحلات التجارية باستثناء البقالات ومراكز التسوق التي تبيع الحاجات اليومية.

    ووفقا القرار، يكون هناك حظر شامل على السفر إلى الخارج مع إلزام الماليزيين العائدين إلى أرض الوطن بإجراء الفحوصات الطبية وإخضاع أنفسهم للحجر الصحي تطوعياً في المنزل لمدة 14 يوماً، والحظر الشامل على جميع المسافرين من السياح والزوار القادمين من الخارج.

    وتضمنت القرارات كذلك إغلاق جميع المدارس والمؤسسات التعليمية، وإغلاق المكاتب والشركات الحكومية والخاصة سوى التي تتعلق بخدمة المجتمع والوطن.

    أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

    وقالت ماليزيا، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 790 حالة، بحسب "رويترز".
    وأكدت وزارة الصحة أن 80 من حالات الإصابة الجديدة مرتبطة بتجمع نحو 16 ألف شخص في مسجد قرب كولالمبور.

    انظر أيضا:

    ماليزيا تعلن عن 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا
    ماليزيا تسجل 190 حالة كورونا جديدة أغلبها مرتبطة بتجمع ديني في مسجد
    ماليزيا توسع الحظر على الوافدين من الصين مع انتشار فيروس كورونا
    ماليزيا تواجه تأثير "كورونا" على اقتصادها بخطة جديدة
    ماليزيا تعلن عن الإصابة العاشرة بفيروس كورونا
    الكلمات الدلالية:
    ماليزيا, أخبار ماليزيا, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض سعر الصرف لعملات الدولار واليورو مقابل الروبل في موسكو، على خلفية انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+، 10 مارس 2020
    "كورونا" في روسيا وانهيار أسعار النفط في العالم... أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020
    تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020
    من هو عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك