ماليزيا تبدأ تنفيذ إجراءات محاصرة فيروس كورونا

بدأت ماليزيا، اليوم الأربعاء، في تنفيذ إجراءات محاصرة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبدأ اليوم تقييد تحركات الجمهور بين الولايات لمدة 14 يوماً، في جميع الولايات الماليزية، وهو القرار الذي اتخذته الحكومة من أجل محاصرة الفيروس.

وبحسب وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما": "يكون الازدحام غالبا في ساعات الصباح من دوام العمل في العاصمة كوالالمبور، إلا أن حركة المرور فيها اليوم هادئة وسلسة، وتعمل وسائل النقل العام مثل الحافلات والسكك الحديدية كالمعتاد".

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، الاثنين الماضي، عن قرار تقييد التحركات بين ولايات البلاد.

وبحسب القرار يكون هناك حظر شامل على التجمعات سواء لأغراض دينية أو اجتماعية بما في ذلك الرياضة والأنشطة الثقافية، وإغلاق المساجد والمعابد والمحلات التجارية باستثناء البقالات ومراكز التسوق التي تبيع الحاجات اليومية.

ووفقا القرار، يكون هناك حظر شامل على السفر إلى الخارج مع إلزام الماليزيين العائدين إلى أرض الوطن بإجراء الفحوصات الطبية وإخضاع أنفسهم للحجر الصحي تطوعياً في المنزل لمدة 14 يوماً، والحظر الشامل على جميع المسافرين من السياح والزوار القادمين من الخارج.

وتضمنت القرارات كذلك إغلاق جميع المدارس والمؤسسات التعليمية، وإغلاق المكاتب والشركات الحكومية والخاصة سوى التي تتعلق بخدمة المجتمع والوطن.

أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت ماليزيا، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 790 حالة، بحسب "رويترز".

وأكدت وزارة الصحة أن 80 من حالات الإصابة الجديدة مرتبطة بتجمع نحو 16 ألف شخص في مسجد قرب كولالمبور.