المفوضية الأوروبية: الصين سترسل لنا مساعدات طبية لمواجهة كورونا

أعلنت المفوضية الأوروبية أن الصين سترسل مساعدات طبية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وقالت رئيسة المفوصية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، في تغريدة على صفحتها الرسمية في "تويتر"، "في حديثنا مع رئيس الوزراء الصيني، أكد أن الصين سترسل 200 ألف قناع طبي و 2مليون قناع جراحي و50 ألف اختبار سريع لفيروس كورونا إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضافت أوزولا فون دير لاين "لقد انتقل إلينا مركز الوباء. نحن نزيد الإنتاج، لكن الأمر سيستغرق أسابيع. وخلال هذه الفترة، نحن ممتنون للصين لمساعدتهم".

Spoke with 🇨🇳PM Li Keqiang who announced that China will provide 2 mil surgical masks, 200,000 N95 masks & 50,000 testing kits. In January, the 🇪🇺helped 🇨🇳by donating 50 tonnes of equipment. Today, we're grateful for China's support. We need each other's support in times of need. pic.twitter.com/2Vsw9p50Ej — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2020

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن الصين ترسل مليون كمامة طبية وقفاز إلى فرنسا لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال جان إيف لودريان في مقابلة مع تلفزيون (بي.إف.إم) إن الطائرة الأولى وصلت عن طريق بلجيكا يوم الأربعاء والثانية ستصل الخميس، وفق وكالة "رويترز".

وكانت فرنسا، التي تنقصها الكمامات والقفازات، قد أمدت الصين بمعدات تزن 17 طنا بعد تفشي الفيروس في مدينة ووهان الصينية.

الاتحاد الأوروبي يتجه لغلق حدوده الخارجية

يتجه الاتحاد الأوروبي في غضون الساعات المقبلة لاتخاذ إجراءات تتعلق بحدوده الخارجية على خلفية المخاوف من انتشار فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر.

ونقلت "رويترز" عن مكتب الرئاسة الفرنسية قوله اليوم الإثنين:

"إن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، اتفقوا اليوم الإثنين على اتخاذ إجراءات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في الساعات المقبلة".

كما أدان ماكرون إجراءات مراقبة الحدود من جانب واحد التي اتخذتها بعض دول الاتحاد الأوروبي في محاولة للسيطرة على تفشي الفيروس التاجي، بعد إحاطة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ومسؤولين آخرين في الاتحاد الأوروبي.

جاء النقاش بين ماكرون وميركل بعد أن قررت ألمانيا فرض ضوابط حدودية بشكل مؤقت على الحدود مع النمسا وسويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ والدنمارك في محاولة للحد من انتشار الفيروس التاجي.