ولادة طفل سليم من أم مصابة بفيروس كورونا في اليونان

ولد، اليوم، في اليونان طفل سليم من فيروس كورونا المستجد، بعد أن تبين أن أمه كانت حاملة للوباء العالمي قبل إخضاعها للإقامة الجبرية.

ونشر وزير الصحة اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، رسالة متفائلة من أول طفل في اليونان ولد بصحة جيدة من أم مصابة بالفيروس التاجي.

Και μέσα στις δυσκολίες γεννήθηκε η ελπίδα.

Γιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου "Αττικόν" μετά τη γέννα του πρώτου παιδιού στη χώρα μας, από μητέρα θετική στον κορωνοϊό.

Το μωρό είναι υγιέστατο. pic.twitter.com/gJBobreTv9 — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) March 19, 2020

وقال الكادر الطبي المرافق للأم إنه من داخل المعاناة يولد الأمل، في إشارة لهذه الحادثة الغريبة، حيث أنه ورغم الانتشار الرهيب للوباء العالمي فإن الفيروس لم ينتقل من الأم لجنينها.

وسجلت اليونان 190 حالة إصابة مؤكدة بالكورونا حتى أواخر يوم الجمعة الماضي.

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وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر احصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حسب موقع "وورلد او ماتر" العالمي، أكثر من 200 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9000، وتجاوز عدد المتعافين 85 ألف شخص.