الصحة الإماراتية تدعو المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتعلقة بـ"كورونا"

دعت وزارة الصحة الإماراتية، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها حول فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

قررت دولة الإمارات تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من يوم الخميس الموافق 19 مارس/آذار 2020، حتى أسبوعين قابلة للتجديد، بسبب انتشار فيروس كورونا.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حتى يوم أمس، أكثر من 225 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9275، وتجاوز عدد المتعافين 85800 شخص.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين.

كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.