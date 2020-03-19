معهد أبحاث الإنفلونزا الروسي: إنتاج لقاح لفيروس كورونا قد يستغرق من سنة ونصف إلى 3 سنوات

اعتبر مدير معهد أبحاث الإنفلونزا الروسي التابع لوزارة الصحة الروسية، أن إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد قد يستغرق من سنة ونص إلى 3 سنوات.

وقال الدكتور ديميتري "أي إنتاج أي لقاح، في البلاد أو خارجها، يستغرق من سنة ونصف إلى 3 سنوات، والعملية الأسرع في هذه السلسة هي فكرة إعداد اللقاح، ومن ثن تبدأ عملية طويلة للدراسات على الحالات السريرية لحيوانات، ثم يكون البحث الفعلي على المتطوعين الأصحاء، وهذا كله سيستغرق بعض الوقت".

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الخميس، أن نجاح العلماء الروس في التعرف على جينوم فيروس كورونا بالكامل، سيساعد في ابتكار لقاح ودواء للفيروس التاجي.

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هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، أكثر من 225 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9275، وتجاوز عدد المتعافين 85800 ألف شخص.