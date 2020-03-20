المرشد الإيراني يظهر لأول مرة منذ ادعاءات خضوعه للحجر الصحي... فيديو

ظهر الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، لأول مرة منذ أن روجت وسائل إعلام عن احتمال خضوعه للحجر الصحي إثر الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن غاب عن الأنظار طوال الأسابيع الماضية.

وفي مقطع مصور نشره موقعه الرسمي، هنأ خامنئي جميع أبناء الشعب بعيد النوروز وبدء العام الإيراني الجديد (1399 هجري شمسي)، وخاصة "أسر الشهداء والمعاقين والمجاهدين في القطاع الصحي"، مطلقا على العام الجديد اسم عام "الطفرة في الإنتاج".

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العام الجديد عام انتصارات كبيرة، ونتوجّه لسيدنا بقية الله (أرواحنا فداه) وهو ربان هذه السفينة طالبين منه أن يعبر ببلده إلى ساحل النجاة وأن يحمي شعب إيران المؤمن ويعينه. https://t.co/CnYTydGm97 — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) March 20, 2020

وكانت وسائل إعلام مختلفة تساءلت عن سبب اختفاء الزعيم الأعلى الإيراني خلال الفترة الماضية منذ تفشي وباء كورونا العالمي، لا سيما مع تأكيد إصابة كبير مستشاريه علي أكبر ولايتي بالفيروس.

واستهل خامنئي كلمته التي وجهها للشعب، صباح اليوم الجمعة، بقوله إن "العام الهجري الشمسي الماضي شهد أحداثا عاشها الشعب، فقد کان عاما عاصفا، بدأ بالسیول وانتهى بمرض کورونا. وتعرّضت البلاد وبعض أبناء البلد لأحداث متنوعة طوال العام. أحداث من قبیل الزلازل والحظر وما إلی ذلك. وکانت ذروة هذه الأحداث الجریمة الإرهابیة الأمریكیة واستشهاد القیادي الإیراني الإسلامي الکبیر الشهید سلیماني".

وأضاف "أما عن عام 1399 الذي يشارف على بدايته. أولاً نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العام عام انتصارات كبيرة، ونتوجّه لسيدنا بقية الله (أرواحنا فداه) وهو ربان هذه السفينة طالبين منه أن يعبر ببلده إلى ساحل النجاة وأن يحمي شعب إيران المؤمن ويعينه".

وتابع "أقول للشعب الإيراني كما واجهوا الأحداث المختلفة وليس في عام 1398 فقط بل الأحداث في كل هذه الأعوام الطويلة بشجاعة ومعنويات عالية ليواجهوها بعد الآن أيضاً بمعنويات عالية وأمل وتفاؤل وليثقوا بأن المرارات سوف تنقضي".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس "كورونا" إلى 1284، بعد وفاة 149 شخصا.