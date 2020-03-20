مقتل عشرات الجنود الأفغان في هجوم على نقطة أمنية جنوبي البلاد

أفادت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، عن مقتل نحو 22 فردا من الجيش والشرطة في أفغانستان، وذلك بعد هجوم على نقطة مشتركة في محافظة زابل الواقعة جنوبي البلاد.

كابول - سبوتنيك. وقال المصدر للوكالة: "تم تدمير نقطة للشرطة الأفغانية والجيش بالقرب من مدينة قلات بمحافظة زابل مما أدى إلى مقتل 22 جنديا".

ووفقا لبعض المصادر، فقد قامت حركة طالبان بالهجوم على نقطة التفتيش.

ووقعت الولايات المتحدة اتفاقا مع حركة "طالبان"، يوم السبت (29 شباط/ فبراير)، ما قد يمهد الطريق نحو انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

ووقع الاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد، والمسؤول السياسي لطالبان الملا عبد الغني بارادار. وحضر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مراسم التوقيع.