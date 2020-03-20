بولندا تعلن نظام الوباء في البلاد بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، اليوم الجمعة، البدء بالعمل بنظام الوباء في بولندا بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي في وارسو: " إننا نُفعل نظام الوباء".

ووفقا لأخر البيانات، تم تأكيد وجود 411 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في بولندا، توفى ستة منهم.

هذا وكانت الحكومة البولندية قد قررت إغلاق الحدود للأجانب، ووقف الرحلات الجوية والسكك الحديدية الدولية للركاب، وحظر تجمع أكثر من 50 شخصاً، إلى جانب إغلاق أماكن الرفاهية والمطاعم. جاء ذلك على خلفية تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وبحسب المعطيات الأخيرة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم أكثر من 252 ألف، وعدد الوفيات فاق الـ 10 آلاف، وتعافى أكثر من 89 ألف شخص. وانتشر وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" في 182 ودولة، وتعد الصين، إيطاليا، إيران، إسبانيا وألمانيا، في المراتب الأولى من حيث عدد الإصابات.