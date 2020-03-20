أردوغان يدعو إلى "الصلاة في المنازل" و"عدم الخروج"

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك إلى أداء العبادات في المنازل.

وطالب الرئيس التركي أيضا بعدم استقبال ضيوف قدر الإمكان، حسب وكالة الأنباء التركية.

#عاجل | أردوغان: فلنحرص على أداء عباداتنا في منازلنا، وعدم استقبال ضيوف قدر الإمكان — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 20, 2020

وتابع أردوغان، أنه يجب الالتزام بقواعد النظافة، وإبقاء مسافة قدر الإمكان عند التحدث.

#عاجل | أردوغان: يجب الالتزام بقواعد النظافة، وإبقاء مسافة قدر الإمكان (عند التحدث) وعدم الخروج من المنزل أبدًا ما لم تكن هناك ضرورة لذلك — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 20, 2020

وشدد الرئيس التركي على عدم الخروج من المنزل "أبدا ما لم تكن هناك ضرورة لذلك"، وأضاف "نكافح بلا هوادة ضد فيروس كورونا الذي يؤثر بالغالب على المسنين والمصابين بأمراض مزمنة".

وأوضح أردوغان أنه يجري العمل "ليلا نهارا من أجل تقليص تأثير عدوى الفيروس بين المواطنين إلى الحد الأدنى".

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا، أمس الخميس، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وبحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول"، ارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في تركيا إلى 359 خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

كما أعلن قوجا أيضا عن "وفاة مصابة بكورونا تبلغ من العمر 85 عاما ليرتفع عدد الوفيات إلى 4 حالات".